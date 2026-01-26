Ричмонд
Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Президенту США Дональду Трампу сообщили о возможном импичменте в случае военного захвата Гренландии. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Сообщается, что США не отказались от идеи военного захвата Арктики, несмотря на опасения отдельных членов Конгресса.

«Администрация, похоже, в очередной раз продвигает серьезную военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом», — говорится в публикации.

По данным агентства, американского лидера предупредили, что представители Конгресса могут инициировать импичмент президента, если он захочет захватить Гренландию с помощью Вооруженных сил США. Однако уточняется, что военный захват Гренландии не рассматривался всерьез.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе переговоров с Трампом по вопросу Гренландии действовал по принципу подводной лодки. Суть принципа заключается в том, чтобы «оставаться под водой, не создавать волн и всплыть только тогда, когда это абсолютно необходимо, чтобы что-то сделать».

