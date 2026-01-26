Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе переговоров с Трампом по вопросу Гренландии действовал по принципу подводной лодки. Суть принципа заключается в том, чтобы «оставаться под водой, не создавать волн и всплыть только тогда, когда это абсолютно необходимо, чтобы что-то сделать».