Опрос: вступит ли Россия в «Совет мира»

Редакция Новостей Mail спрашивает читателей, как они оценивают инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» и его возможную роль в мировой политике.

22 января 2026 года в швейцарском Давосе на полях Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп официально дал старт работе новой международной организации — «Совета мира», подписав устав структуры вместе с представителями 19 стран. На момент публикации предложение об учреждении «Совета мира» приняли 23 государства.

19 января США по дипломатическим каналам пригласили президента России Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе. Президент РФ отмечал, что Россия готова направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств. Ранее СМИ сообщали, что для получения постоянного места в международном Совете мира по Газе страны должны внести не менее $1 млрд.

16 января Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира», который Белый дом позиционирует как часть мирной стратегии администрации США по Газе и платформу для урегулирования других международных конфликтов.

Согласно представленной Трампом программе «Совета мира», каждая страна-участница совета будет располагать одним голосом, а решения принимаются большинством. При этом они вступают в силу только после одобрения председателем организации — Дональдом Трампом, за которым также закреплено право утверждать окончательный состав членов совета. Регламент предполагает проведение голосований не реже одного раза в год, заседания без вынесения решений должны проходить минимум раз в квартал. Внеплановые встречи могут быть созваны в любой момент по инициативе председателя.

По данным СМИ, Дональд Трамп может сохранить пост председателя «Совета мира» за собой даже после окончания своего президентского срока. Ряд источников, близких к администрации американского президента сообщали, что в Белом доме «Совет мира» рассматривают как «потенциальную замену ООН».

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше