Война сугробам объявлена: мэр Лошкин дал поручение главам районов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января, ФедералПресс. Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил руководителям городских районов уделить первоочередное внимание вывозу снега. Это распоряжение было озвучено на очередном аппаратном совещании в мэрии. Лошкин подчеркнул, что необходимо навести порядок на внутриквартальных проездах до ожидаемых в конце недели новых осадков.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Продолжайте работу, связанную с вывозом снега. Для вас это приоритет. В конце недели у нас опять ожидается снег. Внутриквартальные проезды нужно привести в порядок», — сказал Лошкин.

По информации вице-мэра Ирины Волковинской, в адрес администрации ежедневно поступает до десяти обращений от горожан с жалобами на неубранный снег. Дорожные службы в ходе рейдов обнаружили 32 места несанкционированного складирования снежных масс, с владельцами этих территорий ведется соответствующая работа. Глава города также напомнил, что городская снегосвалка продолжает работу, в том числе в выходные дни, принимая снег бесплатно.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что полпред Жога оценил качество уборки дорог в Челябинской области.