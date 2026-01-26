Война сугробам объявлена: мэр Лошкин дал поручение главам районов

По информации вице-мэра Ирины Волковинской, в адрес администрации ежедневно поступает до десяти обращений от горожан с жалобами на неубранный снег. Дорожные службы в ходе рейдов обнаружили 32 места несанкционированного складирования снежных масс, с владельцами этих территорий ведется соответствующая работа. Глава города также напомнил, что городская снегосвалка продолжает работу, в том числе в выходные дни, принимая снег бесплатно.