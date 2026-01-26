Ричмонд
Территориальная часть «формулы Анкориджа» и трехсторонние контакты. Заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что продолжение трехсторонних контактов по украинскому урегулированию намечено на следующую неделю.

Источник: РИА "Новости"

Часть «формулы Анкориджа», затрагивающая территориальные вопросы, является принципиальной для России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что продолжение трехсторонних контактов по украинскому урегулированию намечено на следующую неделю.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О переговорах по Украине и «формуле Анкориджа»

Обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине «было бы неверно»: «Тем более делать это в публичном формате».

«Наша позиция очень хорошо известна. “Формула Анкориджа” была оговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом [США Дональдом] Трампом. Сейчас переговоры идут на экспертном уровне. Работу ведет рабочая группа. Переговоры в прямом таком формате — они в начальной стадии».

Часть «формулы Анкориджа», затрагивающая территориальные вопросы, «имеет для российской стороны принципиальное значение».

«Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность» первых трехсторонних контактов по украинскому урегулированию: «Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа».

Продолжение трехсторонних контактов по украинскому урегулированию намечено на следующую неделю: «Оно на следующую неделю запланировано. Я точно сейчас дату не могу сказать».

О возможности разговора Путина и Трампа

В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом: «В настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро. Имеющиеся каналы связи по диалогу с американской стороной позволяют моментально практически согласовывать двусторонние контакты на высшем уровне».

О ситуации на Ближнем Востоке

Возможный удар США по Ирану серьезно дестабилизировал бы Ближний Восток: «Конечно, мы в данном случае хотели бы ожидать все-таки от всех заинтересованных сторон сдержанности и, конечно, ориентированности на исключительно мирные переговоры при урегулировании тех проблем, которые им кажутся актуальными».

О ситуации вокруг Венесуэлы

Россия находится «в постоянном контакте» с Венесуэлой по дипломатическим каналам.

«Мы имеем наши отдельные двусторонние отношения, мы имеем целый ряд проектов, в продолжении которых мы заинтересованы, мы имеем наши инвестиции в Венесуэле. И для Венесуэлы также, судя по тому, что нам говорят из Каракаса, продолжение развития взаимовыгодных отношений с Россией является одним из приоритетных вопросов».

О возможной блокаде Кубы

Информация о возможной блокаде Кубы со стороны США вызывает тревогу: «Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация, мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, отстаивать свою независимость».

