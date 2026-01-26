Территориальная часть «формулы Анкориджа» и трехсторонние контакты. Заявления Пескова

Часть «формулы Анкориджа», затрагивающая территориальные вопросы, является принципиальной для России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что продолжение трехсторонних контактов по украинскому урегулированию намечено на следующую неделю.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О переговорах по Украине и «формуле Анкориджа»
Обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине «было бы неверно»: «Тем более делать это в публичном формате».
«Наша позиция очень хорошо известна. “Формула Анкориджа” была оговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом [США Дональдом] Трампом. Сейчас переговоры идут на экспертном уровне. Работу ведет рабочая группа. Переговоры в прямом таком формате — они в начальной стадии».
Часть «формулы Анкориджа», затрагивающая территориальные вопросы, «имеет для российской стороны принципиальное значение».
«Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность» первых трехсторонних контактов по украинскому урегулированию: «Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа».
Продолжение трехсторонних контактов по украинскому урегулированию намечено на следующую неделю: «Оно на следующую неделю запланировано. Я точно сейчас дату не могу сказать».
О возможности разговора Путина и Трампа
В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом: «В настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро. Имеющиеся каналы связи по диалогу с американской стороной позволяют моментально практически согласовывать двусторонние контакты на высшем уровне».
О ситуации на Ближнем Востоке
Возможный удар США по Ирану серьезно дестабилизировал бы Ближний Восток: «Конечно, мы в данном случае хотели бы ожидать все-таки от всех заинтересованных сторон сдержанности и, конечно, ориентированности на исключительно мирные переговоры при урегулировании тех проблем, которые им кажутся актуальными».
О ситуации вокруг Венесуэлы
Россия находится «в постоянном контакте» с Венесуэлой по дипломатическим каналам.
«Мы имеем наши отдельные двусторонние отношения, мы имеем целый ряд проектов, в продолжении которых мы заинтересованы, мы имеем наши инвестиции в Венесуэле. И для Венесуэлы также, судя по тому, что нам говорят из Каракаса, продолжение развития взаимовыгодных отношений с Россией является одним из приоритетных вопросов».
О возможной блокаде Кубы
Информация о возможной блокаде Кубы со стороны США вызывает тревогу: «Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация, мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, отстаивать свою независимость».