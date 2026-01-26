Дмитриев заявил, что Зеленский затягивает установление мира на Украине

«Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Его задержка с принятием территориальных уступок задерживает мир» — написал он в Х.
22 января Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подверг критике ЕС, в частности обвинил европейцев в нерешительности в политических вопросах.
