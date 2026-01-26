«Я так крепко задумался». Лукашенко рассказал про поездку на автомобиле с искусственным интеллектом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января во время совещания по вопросам создания образовательного центра для подготовки одаренной молодежи по профессиям будущего, оценил поездку на авто с искусственным интеллектом и задал вопрос. Подробности пишет БелТА.
Глава Беларуси обратил внимание, что современная жизнь уже невозможна без робототехники, нано- и биотехнологий, искусственного интеллекта, беспилотных систем:
— Я беру расхожие термины, которые прижились в нашем обществе. Хотя, откровенно говорил (может быть, это президенту не следует делать), я со многим не согласен.
Александр Лукашенко уточнил, что в последнее время все чаще обсуждается тема искусственного интеллекта. Он рассказал, как однажды проехал на автомобиле с искусственным интеллектом.
— Если есть полосы, круиз-контроль включаешь, и он читает дорогу. Можно не управлять с помощью руля — она (машина. — Ред.) движется в нужном направлении. Я так крепко задумался: ну какой тут искусственный интеллект? Работает автоматика, — заявил президент Беларуси.
По его словам, если Беларусь бросается на какие-либо новинки, то нужно это делать очень-очень осторожно.