EFE: премьер Испании выступил против «трансатлантического деспотизма» Трампа

В статье говорится, что на встрече в Уэске в рамках кампании региональных выборов Санчес раскритиковал «деспотизм» Трампа, который, по его словам, «ставит под сомнение даже территориальный суверенитет некоторых стран, таких как Дания и Гренландия».
В пример Санчес привел то, что Vox выступает против соглашения МЕРКОСУР, но «тут же замолкает, когда голос хозяина устанавливает тарифы для Европы». Он отметил, что для ультраправых Америка никогда не была «прежде всего» — для них всегда были «исключительно и только Соединенные Штаты».
Кроме того, Санчес подчеркнул, что Испания не является «последней страной в Европе». На его взгляд, она «станет семенем новой Европы, которое будет расти и прорастать в ближайшие годы», не в последнюю очередь благодаря «прогрессивному вкладу» его коалиционного правительства.