Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

EFE: премьер Испании выступил против «трансатлантического деспотизма» Трампа

Председатель испанского правительства Педро Санчес отверг «трансатлантический деспотизм», который США насаждали весь первый год второго президентского срока Дональда Трампа, передает испанское новостного агентство EFE.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что на встрече в Уэске в рамках кампании региональных выборов Санчес раскритиковал «деспотизм» Трампа, который, по его словам, «ставит под сомнение даже территориальный суверенитет некоторых стран, таких как Дания и Гренландия».

Премьер раскритиковал испанскую ультраправую партию Vox. По его словам, она идет «очень круто», но, как только слышит «голос своего хозяина» (Трампа), тут же становится «лакеем чужих интересов».

В пример Санчес привел то, что Vox выступает против соглашения МЕРКОСУР, но «тут же замолкает, когда голос хозяина устанавливает тарифы для Европы». Он отметил, что для ультраправых Америка никогда не была «прежде всего» — для них всегда были «исключительно и только Соединенные Штаты».

Кроме того, Санчес подчеркнул, что Испания не является «последней страной в Европе». На его взгляд, она «станет семенем новой Европы, которое будет расти и прорастать в ближайшие годы», не в последнюю очередь благодаря «прогрессивному вкладу» его коалиционного правительства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше