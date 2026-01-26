Лукашенко: в стране нужно готовить специалистов мирового уровня

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в понедельник совещание по актуальным проблемам образования и науки, особое внимание будет уделено созданию центра для подготовки одаренной молодежи по перспективным направлениям, сообщила пресс-служба главы государства.
Открывая совещание, Лукашенко подчеркнул приоритет образовательной и научной сфер в современных условиях.
«Неоднократно уже говорил: одна из важнейших задач для страны сегодня (может быть, это главная задача) — это модернизация экономики на инновационной основе», — отметил глава государства.
По его мнению, для этого стране необходимы высококвалифицированные специалисты, которые могли бы уровню знаний конкурировать с ведущими мировыми школами.
«И не просто конкурировать, а создавать качественный конкурентный белорусский продукт», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что ведущие белорусские вузы уже ведут экспериментальную подготовку специалистов по перспективным направлениям, результат которой еще предстоит оценить.
Глава белорусского государства указал на необходимость применять экспериментальные образовательные программы и в региональных вузах. Соответствующее поручение он давал, обращаясь с Посланием к народу и парламенту во время Всебелорусского народного собрания.
Ранее Лукашенко поручил также проработать вопрос о создании в стране образовательного центра для одаренной молодежи, где могли бы готовить специалистов перспективных направлений. Особую важность такому объекту придает тесное сотрудничество Беларуси с технологически развитыми Россией, Китаем и другими государствами, реализация совместных образовательных программ с ними.
15 января, назначая новых ректоров, Лукашенко также говорил о планах создать в стране новое учреждение образования для одаренных студентов.
На сегодняшнем совещании у президента рассматривают предложения правительства о создании подобного центра.
К обсуждению приглашены более двух десятков человек: от профессоров и ректоров до премьер-министра.