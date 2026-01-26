Лукашенко раскрыл, от каких технологий в мире сходят с ума: «Фабрики штампуют»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений, которое проходит 26 января, раскрыл, от каких технологий в мире сходят с ума. Подробности сообщает БелТА.
Александр Лукашенко, говоря про развитие технологий, заметил, что сейчас просто сходят с ума от беспилотных летательных аппаратов.
— Целые заводы, фабрики штампуют, — заявил президент Беларуси.
Он отметил, что не только россияне и украинцы их используют сегодня в конфликте. Глава Беларуси сделал уточнение, что используются БПЛА довольно эффективно.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко стал лично приводить в боеготовность военные части Беларуси: «Минуя Министерство обороны и Генеральный штаб».
Тем временем госсекретарь Совбеза заявил, что Александр Лукашенко на личном контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси: «На самом жестком контроле».