Лукашенко раскрыл, от каких технологий в мире сходят с ума: «Фабрики штампуют»

Лукашенко высказался о развитии технологий, сказав, от чего сходят с ума.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений, которое проходит 26 января, раскрыл, от каких технологий в мире сходят с ума. Подробности сообщает БелТА.

Александр Лукашенко, говоря про развитие технологий, заметил, что сейчас просто сходят с ума от беспилотных летательных аппаратов.

— Целые заводы, фабрики штампуют, — заявил президент Беларуси.

Он отметил, что не только россияне и украинцы их используют сегодня в конфликте. Глава Беларуси сделал уточнение, что используются БПЛА довольно эффективно.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко стал лично приводить в боеготовность военные части Беларуси: «Минуя Министерство обороны и Генеральный штаб».

Тем временем госсекретарь Совбеза заявил, что Александр Лукашенко на личном контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси: «На самом жестком контроле».

