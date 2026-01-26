Правительство Казахстана обсудило ситуацию с ценами на СЗПТ

В Алматы по итогам 2025 года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 8,9%, с начала 2026 года — 0,2%. Цены на основные виды мясной и молочной продукции оставались стабильными, зафиксировано снижение стоимости мяса кур и некоторых молочных товаров. Подорожание наблюдалось в основном на отдельные виды овощей и бакалейной продукции, при этом стоимость капусты и гречневой крупы в Алматы остается ниже средних показателей по стране. Для дальнейшей стабилизации цен усиливается работа по прямым поставкам, расширению ярмарок выходного дня и ежедневному мониторингу цен в торговых сетях и на рынках города.