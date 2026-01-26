Правительство Казахстана обсудило ситуацию с ценами на СЗПТ

«В правительстве под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели ситуацию за прошедшую неделю с ценами на социально значимые продовольственные товары», — говорится в сообщении в понедельник.
За неделю средний индекс цен на социальные продукты питания остался на прежнем уровне. Зафиксировано снижение цен на яблоки (-2,1%), огурцы и лук (-1,3%), чай (-0,9%), рыбу и куриное мясо (-0,6%) и другие продукты. Цены на прочие социально значимые овощи продолжают колебаться, что связано с сезонными факторами.
Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что кроме прочих мер по обеспечению поставок раннего урожая, МТИ инициировало предложение для Совета ЕЭК об установлении беспошлинного ввоза овощей из третьих стран в период с апреля по июнь текущего года.
На совещании вице-премьер отдельно заслушал заместителей акимов Астаны и Алматы по вопросам текущей ценовой и экономической ситуации в городах.
«В столице сохраняется устойчивая тенденция к замедлению продуктовой инфляции. По итогам 2025 года средний индекс цен на социальные продукты питания составил 107,4%, что является одним из наиболее стабильных показателей по стране. Сдерживать рост цен удается за счет своевременной контрактации продовольственных товаров. Реализация продукции осуществляется через свыше 180 торговых точек столицы. С крупными торговыми сетями заключены соглашения о сдерживании торговой надбавки на социально значимые товары. Параллельно ведется работа по выявлению посреднических схем ценообразования и развитию ярмарочной торговли. В 2026 году в Астане планируется проведение более 300 ярмарок выходного дня. В целом по стране — порядка 10 тыс.», — отметили в сообщении.
В Алматы по итогам 2025 года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 8,9%, с начала 2026 года — 0,2%. Цены на основные виды мясной и молочной продукции оставались стабильными, зафиксировано снижение стоимости мяса кур и некоторых молочных товаров. Подорожание наблюдалось в основном на отдельные виды овощей и бакалейной продукции, при этом стоимость капусты и гречневой крупы в Алматы остается ниже средних показателей по стране. Для дальнейшей стабилизации цен усиливается работа по прямым поставкам, расширению ярмарок выходного дня и ежедневному мониторингу цен в торговых сетях и на рынках города.
По итогам совещания Жумангарин поручил территориальным департаментам торговли и защиты прав потребителей усилить контроль в регионах и активизировать проверки соблюдения предельной торговой надбавки на социально значимые продукты.