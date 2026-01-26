Tagesspiegel: датские войска в Гренландии запросили военную поддержку Швеции

По данным издания, со среды Дания военными и гражданскими самолетами перебрасывала в Гренландию усиленный личный состав и оборудование. Кроме того, свои войска в Гренландию по запросу Дании отправила Швеция. Это в среду подтвердил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, не уточнив численность шведского контингента.
Копенгаген, согласно Tagesspiegel, усиленно готовится к многоэтапной операции, которую был вынужден ускорить из-за угроз администрации Дональда Трампа.
Министерство обороны Дании отказалось комментировать секретные документы, а также то, что обратилось за помощью к Швеции. В оборонном ведомстве сообщили, что «более активные» действия Дании в Арктике являются частью серии совместных учений «Арктическая выносливость».
Однако немецкие СМИ утверждают, что Дания активно готовится к потенциальному развитию событий вокруг Гренландии и рассматривает самые неблагоприятные сценарии. Датские военные разрабатывают превентивные меры и проводят оценку существующих рисков. Они продолжат отслеживать ситуацию вокруг арктического острова, а дальнейшие шаги будут зависеть от текущей обстановки.