Tagesspiegel: датские войска в Гренландии запросили военную поддержку Швеции

На прошлой неделе на фоне слухов о готовящемся нападении США на Гренландию Дания обратилась за помощью к Швеции, пишет немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на конфиденциальные документы.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным издания, со среды Дания военными и гражданскими самолетами перебрасывала в Гренландию усиленный личный состав и оборудование. Кроме того, свои войска в Гренландию по запросу Дании отправила Швеция. Это в среду подтвердил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, не уточнив численность шведского контингента.

Копенгаген, согласно Tagesspiegel, усиленно готовится к многоэтапной операции, которую был вынужден ускорить из-за угроз администрации Дональда Трампа.

Министерство обороны Дании отказалось комментировать секретные документы, а также то, что обратилось за помощью к Швеции. В оборонном ведомстве сообщили, что «более активные» действия Дании в Арктике являются частью серии совместных учений «Арктическая выносливость».

Однако немецкие СМИ утверждают, что Дания активно готовится к потенциальному развитию событий вокруг Гренландии и рассматривает самые неблагоприятные сценарии. Датские военные разрабатывают превентивные меры и проводят оценку существующих рисков. Они продолжат отслеживать ситуацию вокруг арктического острова, а дальнейшие шаги будут зависеть от текущей обстановки.

