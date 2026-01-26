Tagesspiegel: датские войска в Гренландии запросили военную поддержку Швеции

По данным издания, со среды Дания военными и гражданскими самолетами перебрасывала в Гренландию усиленный личный состав и оборудование. Кроме того, свои войска в Гренландию по запросу Дании отправила Швеция. Это в среду подтвердил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, не уточнив численность шведского контингента.