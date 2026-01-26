Министр образования Иванец предложил Лукашенко создать в Беларуси новый спецназ

Министр образования Андрей Иванец предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко создать в Беларуси интеллектуальный спецназ, пишет БелТА.
В частности, на совещании у президента прозвучало предложение о создании в Беларуси образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений. При этом Лукашенко подчеркнул, что следует определиться с подобными перспективными направлениями, «без которых ни одно государство обойтись не может».
В свою очередь глава Минобразования заметил, что речь идет о направлениях, необходимых государству. Он назвал авиастроение, цифровые технологии, биотехнологии и иные сферы подготовки кадров инженерных специальностей. И также указал, что школы такого рода в Беларуси есть на базе четырех вузов — БГУ, БНТУ, БГУИР и БГТУ. Кроме того, Иванец уточнил, что уже сейчас на базе ряда вузов реализуют экспериментальные программы подготовки. Однако освоить их смогут не все студенты. При этом он высказался о создании интеллектуального спецназа.
— Нам нужен своего рода спецназ. И в данном случае это (создание нового центра. — Ред.) фактически будет продолжением траектории Национального детского технопарка, где мы видим, что концентрирование таких ребят было абсолютно оправданно, — указал министр образования.
Александр Лукашенко в свою очередь уточнил необходимость создания отдельного центра для развития данных направлений. Так как их можно развивать и на базе традиционных центров, начиная с вузов заканчивая Национальной академией наук. И еще белорусский лидер спросил, что уже осуществленно для организации подобной экспериментальной подготовки и ее масштабирования, как она согласуется с программами нового образовательного центра. И задал вопрос, зачем часть уже реализующихся в вузах экспериментальных программ переносить в спеццентр. А резюмируя, предостерег от того, чтобы создание нового центра не оголило кадровый состав ведущих вузов Беларуси.
— Снижение качества обучения недопустимо. От этого зависит международный престиж нашего высшего образования и экспорт образовательных услуг, — заключил белорусский президент.
Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко хочет собрать самых толковых технарей Беларуси в спеццентре.
Напомним глава государства проводит большое совещание по образованию 26 января.