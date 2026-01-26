Министр образования Иванец предложил Лукашенко создать в Беларуси новый спецназ

Александр Лукашенко в свою очередь уточнил необходимость создания отдельного центра для развития данных направлений. Так как их можно развивать и на базе традиционных центров, начиная с вузов заканчивая Национальной академией наук. И еще белорусский лидер спросил, что уже осуществленно для организации подобной экспериментальной подготовки и ее масштабирования, как она согласуется с программами нового образовательного центра. И задал вопрос, зачем часть уже реализующихся в вузах экспериментальных программ переносить в спеццентр. А резюмируя, предостерег от того, чтобы создание нового центра не оголило кадровый состав ведущих вузов Беларуси.