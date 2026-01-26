Токаев провел совещание в Генеральной прокуратуре

«Учитывая крайне сложную ситуацию в ряде зарубежных государств, нет никаких сомнений в верности проводимой нами политики. “Закон и Порядок” необходимо рассматривать в качестве основополагающего принципа государственной политики. Несомненно, этот жизненно важный постулат никогда не утратит своей актуальности. Считаю, что он обязательно должен быть включен в новую редакцию Конституции. Важная роль в его реализации отводится Генеральной прокуратуре, сотрудники которой не имеют права быть равнодушными и спокойно взирать на нарушения закона».