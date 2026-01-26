NYT: талибы торгуются с США за переводчика бен Ладена

Администрация Джо Байдена, по информации СМИ, соглашалась освободить переводчика бен Ладена в обмен на Хабиби, но тогда афганские власти отвергли это предложение и предпочли, чтобы США освободили Хана Мохаммеда — наркоторговца — в обмен на выпуск из заключения Райана Корбетта и Уильяма Уоллеса Маккенти.