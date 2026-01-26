Ричмонд
NYT: талибы торгуются с США за переводчика бен Ладена

Представители правительства Афганистана ведут переговоры с Белым домом: талибы просят Вашингтон в обмен на освобождение американцев, отбывающих наказание в афганских тюрьмах, отпустить Мухаммада Рахима — заключенного Гуантанамо. Его считают курьером и переводчиком Усамы бен Ладена, сообщают «Ведомости» со ссылкой на The New York Times (NYT).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным источника NYT, ранее талибы уже выпустили из афганских тюрем пять американцев и позволили им выехать в США, но теперь переговорный процесс застопорился, пишут «Ведомости».

Стороны не могут договориться об освобождении Рахима, так как Белый дом не может добиться получения информации о местонахождении Махмуда Хабиби — осужденного в Афганистане гражданина США.

Администрация Джо Байдена, по информации СМИ, соглашалась освободить переводчика бен Ладена в обмен на Хабиби, но тогда афганские власти отвергли это предложение и предпочли, чтобы США освободили Хана Мохаммеда — наркоторговца — в обмен на выпуск из заключения Райана Корбетта и Уильяма Уоллеса Маккенти.

Сейчас в Вашингтоне не намерены включать переводчика бен Ладена в список на обмен заключенными с Афганистаном. Родственники Хабиби рассказали NYT, что Белый дом настаивает на возвращении американца прежде, чем будет заключена сделка об обмене на курьера бен Ладена.

В Афганистане готовы отправить Хабиби в Штаты только после того, как Рахим выйдет из тюрьмы и прибудет на родину.

США официально не признали талибов законной властью в Афганистане. По версии NYT, сейчас администрация Трампа намерена прекратить все публичные контакты с Кабулом, пока Афганистан не отпустит всех американских заключенных.

