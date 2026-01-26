NYT: талибы торгуются с США за переводчика бен Ладена

Стороны не могут договориться об освобождении Рахима, так как Белый дом не может добиться получения информации о местонахождении Махмуда Хабиби — осужденного в Афганистане гражданина США.
Администрация Джо Байдена, по информации СМИ, соглашалась освободить переводчика бен Ладена в обмен на Хабиби, но тогда афганские власти отвергли это предложение и предпочли, чтобы США освободили Хана Мохаммеда — наркоторговца — в обмен на выпуск из заключения Райана Корбетта и Уильяма Уоллеса Маккенти.
Сейчас в Вашингтоне не намерены включать переводчика бен Ладена в список на обмен заключенными с Афганистаном. Родственники Хабиби рассказали NYT, что Белый дом настаивает на возвращении американца прежде, чем будет заключена сделка об обмене на курьера бен Ладена.
В Афганистане готовы отправить Хабиби в Штаты только после того, как Рахим выйдет из тюрьмы и прибудет на родину.
США официально не признали талибов законной властью в Афганистане. По версии NYT, сейчас администрация Трампа намерена прекратить все публичные контакты с Кабулом, пока Афганистан не отпустит всех американских заключенных.