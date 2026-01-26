Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев: спортом в Узбекистане занимаются 15 млн человек

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 46-й Генассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) сообщил, что на сегодня уровень охвата населения страны массовым спортом достиг 15 млн человек.

Источник: Курсив

«В целях дальнейшей популяризации олимпийского движения и расширения селекции мы запустили трехступенчатую систему комплексных спортивных соревнований “Президентская Олимпиада”. На каждом этапе этих соревнований внедрены международные спортивные стандарты и требования», — отметил глава государства.

Он добавил, что в 2025 году в Ташкенте на площади 100 га завершили возведение Олимпийского городка, который готов принимать крупные спортивные соревнования.

Затронул Мирзиёев и достижения узбекистанских спортсменов на мировой арене. Так, на парижской Олимпиаде и Паралимпиаде они заняли 13 позицию в командном зачете. Молодые спортсмены республики на Азиатских молодежных играх и Играх исламской солидарности заняли второе место.

Помимо успехов на международных соревнованиях, Узбекистан также принял чемпионаты мира и другие турниры более чем по десяти видам спорта — от тяжелой атлетики до гимнастики.

В заключение узбекистанский лидер наградил нового главу ОСА шейха Джоана бин Хамада Аль-Тани, орденом «Шон-шараф» за развитие олимпийского движения. Его избрали на заседании Генассамблеи, которое прошло в столице Узбекистана.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Ташкент станет столицей IV Азиатских юношеских игр в 2029 году.