Мирзиёев: спортом в Узбекистане занимаются 15 млн человек

«В целях дальнейшей популяризации олимпийского движения и расширения селекции мы запустили трехступенчатую систему комплексных спортивных соревнований “Президентская Олимпиада”. На каждом этапе этих соревнований внедрены международные спортивные стандарты и требования», — отметил глава государства.
Он добавил, что в 2025 году в Ташкенте на площади 100 га завершили возведение Олимпийского городка, который готов принимать крупные спортивные соревнования.
Затронул Мирзиёев и достижения узбекистанских спортсменов на мировой арене. Так, на парижской Олимпиаде и Паралимпиаде они заняли 13 позицию в командном зачете. Молодые спортсмены республики на Азиатских молодежных играх и Играх исламской солидарности заняли второе место.
Помимо успехов на международных соревнованиях, Узбекистан также принял чемпионаты мира и другие турниры более чем по десяти видам спорта — от тяжелой атлетики до гимнастики.
В заключение узбекистанский лидер наградил нового главу ОСА шейха Джоана бин Хамада Аль-Тани, орденом «Шон-шараф» за развитие олимпийского движения. Его избрали на заседании Генассамблеи, которое прошло в столице Узбекистана.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Ташкент станет столицей IV Азиатских юношеских игр в 2029 году.