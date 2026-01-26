Latin Times: временный президент Венесуэлы Родригес назвала причину сотрудничества с США

В статье говорится, что об этом стало известно из просочившейся в сеть аудиозаписи встречи венесуэльских чиновников и проправительственных влиятельных лиц за закрытыми дверями. Запись была сделана примерно через неделю после захвата США президента Николаса Мадуро 3 января и дает представление о внутренних дискуссиях в руководстве Венесуэлы.
Угрозы начались с самой первой минуты, как они похитили президента. Они дали Диосдадо Кабельо (министр внутренних дел), Хорхе Родригесу (председатель Национальной ассамблеи, брат временного президента) и мне 15 минут, чтобы ответить, или они убьют нас.
Затем она говорит, что «угрозы и шантаж продолжаются» и призывает венесуэльских чиновников действовать «с терпением и стратегической осмотрительностью». Родригес настаивает, что действующие венесуэльские власти должны добиться трех целей: «сохранить мир, спасти наших заложников и удержать политическую власть».
Согласно LA, официальные лица США охарактеризовали Родригес как прагматичную собеседницу. Издание напоминает, что Делси Родригес и ее брат обсуждали сотрудничество с Вашингтоном еще до захвата Мадуро. В частном порядке Родригесы дали понять американским посредникам, что они готовы сотрудничать с Вашингтоном, если Мадуро будет смещен. Контакты между ними и официальными лицами США проходили через катарских посредников и продолжались несколько месяцев, говорится в статье.