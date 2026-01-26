Радий Хабиров обратится с Посланием к Госсобранию Башкирии 30 января

«Это значимое событие для всего депутатского корпуса, — заявил председатель Госсобрания региона Константин Толкачев. — В Послании Глава региона обозначит стратегические ориентиры развития на следующий год, выделит наиболее важные задачи и ответит на ключевые вызовы, стоящие перед органами власти всех уровней. Содержание Послания ляжет в основу законотворческой работы парламента в 2026 году и будет служить руководством при подготовке новых законодательных инициатив».