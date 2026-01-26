Радий Хабиров обратится с Посланием к Госсобранию Башкирии 30 января

Радий Хабиров выступит с Посланием перед парламентом республики 30 января.
«Это значимое событие для всего депутатского корпуса, — заявил председатель Госсобрания региона Константин Толкачев. — В Послании Глава региона обозначит стратегические ориентиры развития на следующий год, выделит наиболее важные задачи и ответит на ключевые вызовы, стоящие перед органами власти всех уровней. Содержание Послания ляжет в основу законотворческой работы парламента в 2026 году и будет служить руководством при подготовке новых законодательных инициатив».
В современной экономической и политической обстановке законодательная и исполнительная власть республики сохраняют плотное взаимодействие, подчеркнул Толкачев. Такое сотрудничество позволяет гибко реагировать на изменения внешней конъюнктуры, внедрять решения руководителя региона и правительства через отлаженные правовые инструменты, а также оперативно адаптироваться к новым реалиям, поддерживая устойчивое развитие экономики и социальной жизни Башкортостана.
Традиционно Послание Главы республики привлекает большое внимание общественности, поскольку в нем освещаются наиболее острые и актуальные вопросы жизни региона: от динамики экономики и повышения уровня жизни граждан до сохранения экологического баланса и культурного достояния.
Как ранее сообщал Башинформ, в своем очередном Послании Радий Хабиров обозначит основные векторы развития Башкортостана и приоритеты дальнейшей работы.
«Открою небольшой секрет, в Послании в том числе я затрону работу с искусственным интеллектом и нейросетями, которые сейчас активно внедряются во все сферы жизни», — рассказал Глава региона.