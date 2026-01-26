Politico: роль Рютте свелась к попыткам сохранить целостность НАТО

Высокопоставленный дипломат Евросоюза заявил Politico, что наблюдать за этими усилиями непросто. «Я прекрасно понимаю, насколько сложна его работа по сохранению единства НАТО, но наблюдать за этим — сплошная мука», — приводит издание его слова. Бывший постоянный представитель Испании при НАТО, ныне депутат Европарламента Николас Паскуаль де ла Парте отметил, что удерживать альянс сплоченным в нынешних условиях «сложнее, чем идти по канату против сильного ветра».