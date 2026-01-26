Ричмонд
Politico: роль Рютте свелась к попыткам сохранить целостность НАТО

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Работа генерального секретаря НАТО Марка Рютте в нынешних условиях фактически свелась не к управлению альянсом, а к попыткам сохранить его целостность и предотвратить политический раскол вследствие политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет европейское издание Politico.

Источник: AP 2024

Значительная часть деятельности Рютте теперь сосредоточена на поддержании диалога с президентом США, пишет газета, а также снижении рисков, которые могут поставить под вопрос будущее Североатлантического альянса. В Politico указывают, что роль генсека НАТО все чаще заключается в попытках не допустить подрыва основ организации.

По данным газеты, в дипломатических кругах Европы Рютте называют «тефлоновым» за способность выходить без серьезных последствий из сложных и чувствительных ситуаций. Однако нынешние обстоятельства делают его положение особенно непростым. Бывший премьер-министр Нидерландов вынужден балансировать между интересами союзников, избегая прямых столкновений и резких формулировок.

Высокопоставленный дипломат Евросоюза заявил Politico, что наблюдать за этими усилиями непросто. «Я прекрасно понимаю, насколько сложна его работа по сохранению единства НАТО, но наблюдать за этим — сплошная мука», — приводит издание его слова. Бывший постоянный представитель Испании при НАТО, ныне депутат Европарламента Николас Паскуаль де ла Парте отметил, что удерживать альянс сплоченным в нынешних условиях «сложнее, чем идти по канату против сильного ветра».

