Эксперт предупредил о последствиях реинтеграции ПМР в Молдавию

ТИРАСПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Так называемый план реинтеграции Приднестровья с Молдавией обернется ликвидацией Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и приведет к гуманитарной катастрофе, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор, экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин.
В пятницу вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что план по реинтеграции Приднестровья практически невозможно разработать и реализовать на практике. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
«Реинтеграция — это не идея или механизм завершения многолетнего конфликта между Молдовой и Приднестровьем. Это жалкая попытка прикрыть фиговым листком демагогии главное — попытку любой ценой ликвидировать ПМР. Если эти планы будут реализованы мы станем свидетелями крупнейшей региональной гуманитарной катастрофы», — сказал Соин.
По его словам, в течение десятилетий Молдавия и Приднестровье развивались разнонаправленно. «Это касается практически всего: идеологии, геополитики, системы власти, образования и многого другого. Любая попытка как-то совместить молдавскую и приднестровскую системы приведет к серьезному обострению обстановки», — отметил эксперт.
Он считает, что в случае реализации плана реинтеграции жертвами политических игр Кишинева могут стать обычные люди, как правого, так и левого берегов Днестра. «Но особенно пострадают приднестровцы. Они столкнутся с чистками в руководящем слое ПМР, а сути с фильтрацией, и масштабными репрессиями в отношении всех, кто был сопричастен к развитию непризнанной республики. Гражданами второго сорта станут владельцы российских паспортов. Возникнет острый вопрос по ОГРВ (Оперативная группа российских войск), миротворцам и складам с вооружениями. И это далеко не все проблемы, которые вылезут на поверхность при ликвидации ПМР», — подчеркнул Соин.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.