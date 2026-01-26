Ричмонд
SCMP: в Китае испытали дрон с винтовкой со 100%-ной точностью попаданий

Новый китайский военный беспилотник специального назначения продемонстрировал беспрецедентную точность в испытаниях с боевой стрельбой. При каждом выстреле из стандартной пехотной штурмовой винтовки он поражал цель, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, беспилотник разработала компания Wuhan Guide Infrared в сотрудничестве с Академией военных наук НОАК.

Зависнув на высоте 10 метров на расстоянии 100 метров от мишени размером с человека, БПЛА произвел 20 одиночных выстрелов.

При этом он показал 100%-ную точность попадания в мишень для стрельбы стандартных размеров (50 на 50 сантиметров — размер грудной клетки человека). Из 20 пуль, попавших в цель, половина попала в радиусе 11 сантиметров, что сопоставимо с выстрелом в голову.

На дистанции менее 50 метров система поразила цель в 19 из 20 возможных случаев, уточняет SCPM. По словам команды, возглавляемой старшим инженером Wuhan Цзянь Хуадзянем, это не является недостатком системы. Промах, по его словам, был вызван низким качеством боеприпаса.

В отличие от более ранних беспилотников, которые в стрельбах применяли изготовленное на заказ или модифицированное огнестрельное оружие, новый дрон использовал ту же винтовку, что и солдаты обычной пехоты.

Как отмечает SCMP, команда Цзяна добилась прорыва в сфере практичных технологий, пригодных для боя. Она смогла улучшить стабилизацию, алгоритмы прицеливания и интеграцию управления огнем для небольших воздушных платформ. В частности, они переработали систему крепления, чтобы винтовка и оптический датчик были жестко закреплены вместе. Это позволило свести к минимуму механическое смещение камеры наведения и оружия во время полета, поясняет издание.

Кроме того, они разработали программное обеспечение, которое корректировало угол выстрела в зависимости от расстояния, оценки ветра и собственной ориентации беспилотника в воздухе. Сотрудники Wuhan провели множество компьютерных симуляций, чтобы усовершенствовать программное обеспечение. Это более чем удвоило теоретическую вероятность попадания с чуть более 40% до почти 100%.

