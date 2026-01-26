Полковник Ходаренок: оборонная стратегия США ставит масштабную задачу перед РФ

«После многих лет забвения Соединенные Штаты восстановят военное господство в Западном полушарии. Мы будем использовать это для защиты нашей родины и доступа к ключевым территориям по всему региону, мы также лишим противника возможности размещать силы или другие угрожающие возможности в нашем полушарии», — заявил министр обороны Пит Хегсет на оборонном форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в декабре 2025 года в своей речи, которая во многом предвосхищала будущую Стратегию национальной обороны.