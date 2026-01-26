Несколько стран Европы выступили против вступления Украины в ЕС по плану США

Некоторые страны Европейского союза выразили несогласие с планом о присоединении Украины к ЕС в 2027 году, который обсуждается в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщили издания Politico и Financial Times, ссылаясь на источники в ЕС. В первоначальном проекте плана США по урегулированию, включающем 20 пунктов, был указан 2027 год как срок вступления Украины в ЕС, но этот вопрос остается предметом дискуссии.