Гололёд в Кишинёве показал бедность и недееспособность госаппарата: «В Молдове нет денег, ресурсов, материалов, людей, чтобы ликвидировать последствия… просто зимы»

«Та растерянность и беспомощность, которые демонстрирует кишинёвская власть в связи с обледенением и гололедицей в столице, хорошо иллюстрируют общую бедность, чтобы не сказать нищебродство, государственного аппарата Молдовы как такового», — отметил Чубашенко.