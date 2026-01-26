Чубашенко: гололёд в Кишинёве показал бедность и недееспособность госаппарата.
Публицист Дмитрий Чубашенко отметил, что происходящее на улицах столицы наглядно демонстрирует общее состояние государственного аппарата Молдовы.
«Та растерянность и беспомощность, которые демонстрирует кишинёвская власть в связи с обледенением и гололедицей в столице, хорошо иллюстрируют общую бедность, чтобы не сказать нищебродство, государственного аппарата Молдовы как такового», — отметил Чубашенко.
По его словам, даже в столице, которая считается наиболее обеспеченной частью страны, отсутствуют базовые ресурсы для ликвидации последствий обычной зимней погоды.
«Нет денег, ресурсов, материалов, людей, чтобы ликвидировать последствия… просто зимы», — подчеркнул он.
В завершение публицист заявил, что умение государства реагировать на форс-мажорные ситуации является ключевым показателем его жизнеспособности.
«Способность госаппарата реагировать на неприятности — важный тест на дееспособность. Молдавская бюрократия этот тест постоянно проваливает», — резюмировал он.
