Согласно статье, Цахкна подверг резкой критике высказывание Шрёдера, назвав призыв «не демонизировать» Россию и намеки на возобновление сотрудничества в энергетической сфере «просто ужасными». Глава внешнеполитического ведомства Эстонии счел заявления бывшего канцлера ФРГ «коварной попыткой» разделить Европу. На его взгляд, слова Шрёдера призваны отвлечь Европейский союз от его нынешнего курса давления на Россию и вернуть к старым ошибкам, пишет BZ.
Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, выступило с резкой отповедью, говорится в статье. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий обвинил Шрёдера в формировании у Европы зависимости от российской энергетики. «Шрёдер все еще висит на газовой игле Путина. На его руках украинская кровь», — написал Тихий в соцсети Х.
Высказывания Шрёдера спровоцировали поляризованные дебаты и в социальных сетях. Под постом Цахкны один пользователь написал: «Меня как немца Шрёдер очень смущает». Другие пользователи встали на защиту позиции экс-канцлера и обвинили его критиков в русофобии. Немецкие партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) сочли публикацию Шрёдера «голосом разума».