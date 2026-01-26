Berliner Zeitung: высказывания Шрёдера о России «разделяют» Европу

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, выступило с резкой отповедью, говорится в статье. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий обвинил Шрёдера в формировании у Европы зависимости от российской энергетики. «Шрёдер все еще висит на газовой игле Путина. На его руках украинская кровь», — написал Тихий в соцсети Х.