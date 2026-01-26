Ричмонд
В Венесуэле стреляли из «Игл» при атаке США, рассказал российский посол

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Венесуэльские военные как минимум дважды использовали ракетные комплексы «Игла-С» при атаке США на страну в начале января, но оба раза мимо цели, рассказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Источник: AP 2024

«Выстрелы из “Игл” были. Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе “Иглы” не попали в цель. Я пошел к военным и спросил — как же так?» — сказал он в интервью на канале «Россия 24».

Дипломат полагает, что у венесуэльских военных не было достаточных навыков обращения с этим оружием.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого погибли не менее 100 человек, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше