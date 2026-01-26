В Венесуэле стреляли из «Игл» при атаке США, рассказал российский посол

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого погибли не менее 100 человек, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.