Финляндия создаст центр наблюдения за морской инфраструктурой на Балтике

Ранее НАТО решило увеличить военное присутствие в Балтийском море в рамках операции Baltic Sentry (с англ. «Балтийский часовой»), которая была рассчитана на 90 дней. Такое решение связано с несколькими случаями повреждения подводных кабелей в море. По подозрению в причастности к одному из инцидентов Финляндия задерживала нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга в египетский Порт-Саид. В Европе заявляли о подозрениях в причастности российского теневого флота. В Москве опровергали подобные обвинения.