Дятлова призвала калининградцев на время забыть о каблуках из-за гололёда

«В эти минуты происходит уже повторная обработка. Перед угрозой масштабного гололёда в эти дни на предприятии пересмотрели приоритеты по уборке: вывоз снега пока отложили, а освободившиеся силы и средства направили на обеспечение безопасности передвижения по пешеходным зонам и тротуарам», — пишет Дятлова.