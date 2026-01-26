Ричмонд
Дятлова призвала калининградцев на время забыть о каблуках из-за гололёда

Водителям советуют не выезжать на дроги на летней и изношенной зимней резине.

Из-за гололёда, который образовался на улицах Калининграда после ледяного дождя, горожанам советуют отказаться от обуви на каблуках и быть максимально осторожными при передвижении. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова сообщила в своём телеграм-канале в понедельник, 26 января.

Превентивную обработку улиц, как отметила чиновница, коммунальные службы начали ещё ночью. На дороги и тротуары вывели весь парк техники предприятия «Чистота», а также машины подрядных организаций. Особое внимание уделяют спускам и подъёмам с мостов, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

«В эти минуты происходит уже повторная обработка. Перед угрозой масштабного гололёда в эти дни на предприятии пересмотрели приоритеты по уборке: вывоз снега пока отложили, а освободившиеся силы и средства направили на обеспечение безопасности передвижения по пешеходным зонам и тротуарам», — пишет Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что ледяная корка в такую погоду образуется очень быстро, поэтому даже при обработке улиц сохраняется опасность. Отдельно власти обратились к водителям и пешеходам:

Не выезжайте в город на личных авто с летней или изношенной зимней резиной, соблюдайте скоростной режим. По возможности выбирайте обувь с нескользящей подошвой и без высоких каблуков".

Синоптики рассказывали, что происходит с погодой в Калининградской области, и давали предварительные прогнозы на первые числа февраля. В МЧС предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий 26 января.