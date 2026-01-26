ПКРМ: в Молдове происходит демонтаж ценностей и принципов, которые декларирует ПАСЕ

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Власти Молдовы приписывают себе заслугу председательства страны до мая этого года в комитете министров Совета Европы, однако не обращают внимания на доклад мониторинговой миссии СЕ по поводу вопиющих нарушений законодательства в процессе выборов президента, парламента и проведения референдума. Об этом заявил на брифинге депутат парламента от фракции Партии коммунистов (ПКРМ) Константин Старыш.
Он опроверг тезис сторонников партии PAS о выборе Молдовы в качестве председателя за «особые заслуги», подчеркнув, что «смена символики на страсбургском трамвае — это не прорыв, а обычная техническая процедура». По словам депутата, никакой личной заслуги Майи Санду в этом нет, так как руководство переходит к странам по принципу ротации, и в 2003 году Молдова уже возглавляла эту структуру при президенте Владимире Воронине.
Старыш подчеркнул, что отношение ПАСЕ к властям Молдовы сегодня сложно назвать сугубо положительным и привел удручающие выводы доклада мониторинговой миссии ПАСЕ по выборам в Молдове. Депутат напомнил, что миссия зафиксировала серьезные нарушения демократических стандартов, включая изменения избирательного законодательства после назначения даты выборов, игнорирование рекомендаций Венецианской комиссии и отказ в регистрации кандидатов на основании непрозрачной информации. Ряд выводов миссии ПАСЕ скорее соответствует характеристикам недемократических режимов, чем власти, декларирующей европейские ценности, подчеркнул Старыш.
Депутат от ПКРМ Диана Караман в свою очередь заявила, что власть прикрывает «европейским путем» свои провалы внутри страны. Она отметила, что на деле в Молдове происходит демонтаж всех тех ценностей и принципов, которые декларирует ПАСЕ, прежде всего по независимости юстиции. Отдельно депутат упомянула избрание нового премьера, чья кандидатура была оглашена заранее, до обсуждения в парламенте.
Караман также подчеркнула, что заявление Санду о желании президента объединиться с Румынией является ни чем иным, как предательством своего государства.
Зимняя сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит с 26 по 30 января 2026 года в Страсбурге. В ее работе также принимает участие делегация парламента Молдовы во главе с руководителем национальной делегации в ПАСЕ Ионом Грозой в составе вице-спикера парламента Дойны Герман и депутатов Вероники Рошки, Ренато Усатого и Игоря Додона. Президент Молдовы Майя Санду выступит с речью на пленарном заседании, а глава МИД Михаил Попшой представит доклад от имени страны, председательствующей в комитете министров Совета Европы до 15 мая 2026 года.