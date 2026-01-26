Он опроверг тезис сторонников партии PAS о выборе Молдовы в качестве председателя за «особые заслуги», подчеркнув, что «смена символики на страсбургском трамвае — это не прорыв, а обычная техническая процедура». По словам депутата, никакой личной заслуги Майи Санду в этом нет, так как руководство переходит к странам по принципу ротации, и в 2003 году Молдова уже возглавляла эту структуру при президенте Владимире Воронине.