В Госдуме признали важный шаг на пути к миру с Украиной

Парламентарий не исключил, что новый раунд переговоров будет назначен в ближайшие дни. По словам собеседника «Ленты.ру», переговоры в ОАЭ стали значимым моментом, который приведет в конечном итоге к переговорам глав двух или трех государств.
«Именно прошедшая встреча крайне важна — мы много месяцев обсуждали, как важен будет контроль над прекращением огня, другие условия. А теперь все эти темы предметно обсудили люди, непосредственно к этому причастные — военные», — уточнил Чепа. Он добавил, что все участники российской делегации имеют опыт разрешения конфликтов и понимают, как должны решаться проблемы, с этим связанные.
Депутат позитивно оценил состоявшиеся 23 и 24 января переговоры и выразил уверенность, что встреча приблизит устранение недопонимания между сторонами конфликта. Алексей Чепа добавил, что выразил уверенность, что России удастся добиться целей, несмотря на противодействие со стороны западных стран и Владимира Зеленского.