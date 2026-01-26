Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме признали важный шаг на пути к миру с Украиной

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием Москвы, Киева и Вашингтона являются важным шагом на пути к урегулированию украинского кризиса и существенно приблизили саммит глав государств. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий не исключил, что новый раунд переговоров будет назначен в ближайшие дни. По словам собеседника «Ленты.ру», переговоры в ОАЭ стали значимым моментом, который приведет в конечном итоге к переговорам глав двух или трех государств.

«Именно прошедшая встреча крайне важна — мы много месяцев обсуждали, как важен будет контроль над прекращением огня, другие условия. А теперь все эти темы предметно обсудили люди, непосредственно к этому причастные — военные», — уточнил Чепа. Он добавил, что все участники российской делегации имеют опыт разрешения конфликтов и понимают, как должны решаться проблемы, с этим связанные.

Депутат позитивно оценил состоявшиеся 23 и 24 января переговоры и выразил уверенность, что встреча приблизит устранение недопонимания между сторонами конфликта. Алексей Чепа добавил, что выразил уверенность, что России удастся добиться целей, несмотря на противодействие со стороны западных стран и Владимира Зеленского.