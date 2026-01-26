В Госдуме признали важный шаг на пути к миру с Украиной

«Именно прошедшая встреча крайне важна — мы много месяцев обсуждали, как важен будет контроль над прекращением огня, другие условия. А теперь все эти темы предметно обсудили люди, непосредственно к этому причастные — военные», — уточнил Чепа. Он добавил, что все участники российской делегации имеют опыт разрешения конфликтов и понимают, как должны решаться проблемы, с этим связанные.