Алексей Беспрозванных рассказал, что специально ходит по дворам в Калининграде и проверяет качество уборки

Губернатор Калининградской области 26 января на оперативном совещании в правительстве заявил, что лично проверяет качество уборки снега во дворах. Много где не убрано и скользко.
— Я смотрю, мониторю, выезжаю сам. Ну не все управляющие компании еще довели до нормального уровня состояние дворов. Ровно то, о чем я предупреждал, то и получилось. Сначала выпал снег, его не убирали. Предупредил — будет мороз, будет сложнее, будет наледь, — сказал Алексей Беспрозванных.
По его словам, часть УК убрали хорошо и справились, аж до асфальта очистили. Остальные не справились.
— Где-то во дворах по-прежнему еще сохраняется колейность для въезда во двор. Где-то просто скользко ходить! Я сам хожу пешком, смотрю, специально наблюдаю, хожу по дворам! — рассказал глава региона.
Работу по расчистке дворов он призвал двести до конца. Также на контроле остаются управляющие компании города.
— Списки эффективных компания составлены. Черные списки тоже составлены и по ним конкретно работаем. Не готовы справляться — пусть занимаются другой деятельностью, — губернатор напомнил о своих ранее озвученных предупреждениях наказывать нерадивые управляющие организации, лишать их лицензии.
На совещании прозвучал доклад, что в отношении 21 компании уже провели контрольно-надзорные мероприятия, проверяются дворы.
На контроле на этой неделе еще 13 управляющих компаний. Должностных и юрлиц обещают привлекать к ответственности, если снег еще не убран.