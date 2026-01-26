Ричмонд
Алексей Беспрозванных рассказал, что специально ходит по дворам в Калининграде и проверяет качество уборки

Глава региона призвал продолжать работу и наказывать управляющие компании, которые не справляются с уборкой снега.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Калининградской области 26 января на оперативном совещании в правительстве заявил, что лично проверяет качество уборки снега во дворах. Много где не убрано и скользко.

— Я смотрю, мониторю, выезжаю сам. Ну не все управляющие компании еще довели до нормального уровня состояние дворов. Ровно то, о чем я предупреждал, то и получилось. Сначала выпал снег, его не убирали. Предупредил — будет мороз, будет сложнее, будет наледь, — сказал Алексей Беспрозванных.

По его словам, часть УК убрали хорошо и справились, аж до асфальта очистили. Остальные не справились.

— Где-то во дворах по-прежнему еще сохраняется колейность для въезда во двор. Где-то просто скользко ходить! Я сам хожу пешком, смотрю, специально наблюдаю, хожу по дворам! — рассказал глава региона.

Работу по расчистке дворов он призвал двести до конца. Также на контроле остаются управляющие компании города.

— Списки эффективных компания составлены. Черные списки тоже составлены и по ним конкретно работаем. Не готовы справляться — пусть занимаются другой деятельностью, — губернатор напомнил о своих ранее озвученных предупреждениях наказывать нерадивые управляющие организации, лишать их лицензии.

На совещании прозвучал доклад, что в отношении 21 компании уже провели контрольно-надзорные мероприятия, проверяются дворы.

На контроле на этой неделе еще 13 управляющих компаний. Должностных и юрлиц обещают привлекать к ответственности, если снег еще не убран.