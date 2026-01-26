Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин тет-а-тет пообщался с королем Малайзии

Путин пообщался с королем Малайзии Ибрагимом тет-а-тет в формате завтрака.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом один на один в формате рабочего завтрака, передает корреспондент РИА Новости.

Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с директором музея Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию.

После осмотра музея президент пообщался с султаном один на один.

Предыдущая встреча лидеров проходила в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России с государственным визитом.