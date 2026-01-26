Путин тет-а-тет пообщался с королем Малайзии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом один на один в формате рабочего завтрака, передает корреспондент РИА Новости.
Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с директором музея Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию.
После осмотра музея президент пообщался с султаном один на один.
Предыдущая встреча лидеров проходила в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России с государственным визитом.