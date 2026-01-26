Ричмонд
Политолог оценил, готов ли Киев принять главное условие Москвы

Пока нет оснований говорить о готовности Украины согласиться на требование России о территориальных уступках, так как неизвестно, кто будет подписывать мировое соглашение. На этот аспект обратил внимание политолог Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вывод войск ВСУ с территории Донбасса — одно из основных условий урегулирования украинского кризиса, выдвинутых Кремлем. Эксперт считает, что в настоящее время Москва и Киев близки к середине обсуждения различных вариантов условий мирной сделки. Он акцентировал внимание, что сейчас говорить о финальном варианте, который уже обсуждался странами и был одобрен, рано. «Стоит напомнить, что в новейшей истории были похожие события, когда переговоры по прекращению конфликта во Вьетнаме шли четыре года. Параллельно с боевыми действиями», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

Политолог отметил, что ожидание скорых решений в переговорах не оправдано с учетом стремления российской стороны отстоять свои интересы. Асафов добавил, что позиция Киева зависит от позиции Белого дома и украинская сторона будет действовать исходя из воли США, несмотря на заявления об обратном.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков оценил переговоры в Абу-Даби как «не слишком дружелюбные». Он выразил мнение, что рассчитывать на быстрый результат в переговорном процессе было бы ошибкой, так как впереди еще много встреч, обсуждений и работы.

