Политолог оценил, готов ли Киев принять главное условие Москвы

Вывод войск ВСУ с территории Донбасса — одно из основных условий урегулирования украинского кризиса, выдвинутых Кремлем. Эксперт считает, что в настоящее время Москва и Киев близки к середине обсуждения различных вариантов условий мирной сделки. Он акцентировал внимание, что сейчас говорить о финальном варианте, который уже обсуждался странами и был одобрен, рано. «Стоит напомнить, что в новейшей истории были похожие события, когда переговоры по прекращению конфликта во Вьетнаме шли четыре года. Параллельно с боевыми действиями», — напомнил собеседник «Ленты.ру».