США еще не ответили Кремлю на предложение о замороженном $1 млрд

«Пока мы никакой публичной реакции на этот счет не слышали», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
О создании «Совета мира» — с целью урегулирования ситуации в Газе — президент США Дональд Трамп объявил 15 января. Bloomberg сообщал, что американские власти просят страны, которые хотят получить постоянное место в совете, внести не менее $1 млрд.
19 января Трамп пригласил российского коллегу Путина в «Совет мира». 21 января Путин заявил, что Россия готова направить необходимую сумму из замороженных в США средств. Он уточнил, что пока Россия не дала ответ на приглашение Трампа — МИДу поручено изучить поступившие документы и проконсультироваться со стратегическими партнерами.
Позднее замглавы администрации главы государства Максим Орешкин объяснил, как это можно реализовать: Россия выдаст соответствующее поручение, которое будет исполнено американской стороной.