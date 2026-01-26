Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США еще не ответили Кремлю на предложение о замороженном $1 млрд

Кремль не слышал о публичной реакции Вашингтона на предложение России передать $1 млрд из замороженных активов в «Совет мира», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

«Пока мы никакой публичной реакции на этот счет не слышали», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

О создании «Совета мира» — с целью урегулирования ситуации в Газе — президент США Дональд Трамп объявил 15 января. Bloomberg сообщал, что американские власти просят страны, которые хотят получить постоянное место в совете, внести не менее $1 млрд.

19 января Трамп пригласил российского коллегу Путина в «Совет мира». 21 января Путин заявил, что Россия готова направить необходимую сумму из замороженных в США средств. Он уточнил, что пока Россия не дала ответ на приглашение Трампа — МИДу поручено изучить поступившие документы и проконсультироваться со стратегическими партнерами.

Позднее замглавы администрации главы государства Максим Орешкин объяснил, как это можно реализовать: Россия выдаст соответствующее поручение, которое будет исполнено американской стороной.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше