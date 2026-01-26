Совет ЕС утвердил запрет на поставки газа из России с 1 января 2027 года

Тем временем Международное энергетическое агентство по рынку газа спрогнозировало, что объемы импорта сжиженного природного газа Европой продолжат увеличиваться в 2026 году и достигнут нового рекордного уровня — более 185 млрд куб. м. Такие показатели будут обусловлены повышением требований к заполненности хранилищ и увеличением экспорта газа из Европы на Украину. В 2025 году импорт СПГ в Европу увеличился почти на треть — на 30%, превысив 175 млрд куб. м.