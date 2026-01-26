Ричмонд
Посол России оценил возможность возвращения Мадуро в Венесуэлу

Вывезенный в США президент Венесуэлы Николас Мадуро может однажды вернуться в республику. Такое мнение выразил посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

Источник: Reuters

«Мне кажется, что это возможно… Когда-то что-то произойдет. Безусловно. Постоянной ситуации в этом плане не бывает, политика динамична», — сказал Мелик-Багдасаров в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам посла, народ Венесуэлы верит в то, что справедливость в стране восторжествует и глава государства вернется. «А откуда она (справедливость.—»Ъ«) придет — из решений американского правосудия, политического решения, решения свыше — это уже форма», — пояснил Сергей Мелик-Багдасаров.

В ночь на 3 января американский спецназ похитил в Венесуэле Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В США их обвиняют в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначена Делси Родригес.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
