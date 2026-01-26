Политолог назвал решение, которое станет главным провалом Трампа

«Я думаю, что попытки Трампа повлиять на внутреннюю ситуацию в Канаде ни к чему не приведут, и это будет одним из самых ярких провалов его внешнеполитической нынешней активности», — заявил эксперт. Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что аннексия Гренландии уже обернулась для Дональда Трампа фиаско: инициатива США присоединить остров вызвала негодование в Европе и мире, впереди длительный переговорный процесс в попытках Вашингтона добиться желаемого. Политолог добавил, что окончание истории с захватом Гренландии пока сложно предсказать.
Он признал, что операция в Венесуэле стала успешной для США, но как дальше будут развиваться события с республикой — неизвестно. Дудаков уточнил, что сейчас Белый дом направит усилия на смену режима на Кубе, и не факт, что попытка Вашингтона будет успешной. Кроме того, США продолжат оказывать давление на Иран.
Эксперт отметил, что сейчас отношения США и Канады вошли в острую фазу. Глава канадского правительства Марк Карни сделал выбор в пользу торгового сотрудничества с Китаем и согласился на инвестиции китайского бизнеса. Дудаков объяснил, что такое решение является вызовом для Трампа, который борется с усилением влияния Китая.
Политолог уточнил, что сейчас Карни формирует группу стран, с которыми можно будет вместе сопротивляться деструктивному влиянию США.
«Команда Трампа пока что толком не знает, как на все это реагировать. На прошлогодних выборах в Канаде они поддерживали консерваторов, но те разгромно проиграли», — подчеркнул Дудаков. Он добавил, что сейчас Трамп угрожает повысить тарифы на поставки товаров из Канады до 100%, что является формальной угрозой.
Политолог напомнил, что существенная часть канадской продукции ввозится в США по соглашению USMCA, которое было согласовано Трампом в период первого президентского срока. Документ освобождает от пошлин канадские товары. Дудаков отметил, что сейчас канадские власти намерены сократить свою зависимость в экспорте и импорте от США.