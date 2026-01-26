Политолог назвал решение, которое станет главным провалом Трампа

«Я думаю, что попытки Трампа повлиять на внутреннюю ситуацию в Канаде ни к чему не приведут, и это будет одним из самых ярких провалов его внешнеполитической нынешней активности», — заявил эксперт. Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что аннексия Гренландии уже обернулась для Дональда Трампа фиаско: инициатива США присоединить остров вызвала негодование в Европе и мире, впереди длительный переговорный процесс в попытках Вашингтона добиться желаемого. Политолог добавил, что окончание истории с захватом Гренландии пока сложно предсказать.