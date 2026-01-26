Свердловские власти будут развивать с Индией фармакологию и IT

«В детстве мы всегда воспринимали Индию как страну, где живут счастливые люди и которые стремятся с нами дружить. Прошло много лет, но мы на Урале воспринимаем как страну, которая будет с нами дружить долгие годы. То, что принято решение об открытии генконсульства, это шаг в этой сфере. Мы обсудили, что необходимо активизироваться в сфере образования, туризме и культуры. Помимо культуры и образования хотели бы обсудить кооперацию в IT-сфере. Мы бы хотели обсудить новые проекты в сфере фармацевтики и предложить все наши разработки и все оборудование с наших предприятий», — сказал замгубернатора.