Путин пообщался с Пиотровским перед встречей с правителем Малайзии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским перед встречей с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.
Кадры их общения распространила пресс-служба Кремля. Путин и руководитель музея беседовали, сидя за столом, в ожидании прибытия зарубежного гостя.
Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с Пиотровским провел для короля экскурсию.