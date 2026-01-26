Ричмонд
Путин пообщался с Пиотровским перед встречей с правителем Малайзии

Путин пообщался с главой Эрмитажа Пиотровским перед встречей с султаном Малайзии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским перед встречей с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Кадры их общения распространила пресс-служба Кремля. Путин и руководитель музея беседовали, сидя за столом, в ожидании прибытия зарубежного гостя.

Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с Пиотровским провел для короля экскурсию.