Эксперт: что известно о попытках США создать аналог «Орешника»

«Нужно, чтобы изделие маневрировало и точно попадало в цель, а еще его нужно контролировать. США сейчас подключили к этому искусственный интеллект, но не факт, что это заработает», — объяснил Леонков. Он добавил, что предшественник Дональда Трампа — Джо Байден — раньше времени заявил, что разработка Dark Eagle идет успешно и вскоре оружие будет поставлено на вооружение, но на самом деле исполнители контракта Пентагона просто осваивали бюджет.