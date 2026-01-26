Эксперт: что известно о попытках США создать аналог «Орешника»

Эксперт уточнил, что создать современное оружие американцам не удалось из-за отсутствия технологических решений. Собеседник NEWS.ru отметил, что в США недавно признали неудачу.
«Нужно, чтобы изделие маневрировало и точно попадало в цель, а еще его нужно контролировать. США сейчас подключили к этому искусственный интеллект, но не факт, что это заработает», — объяснил Леонков. Он добавил, что предшественник Дональда Трампа — Джо Байден — раньше времени заявил, что разработка Dark Eagle идет успешно и вскоре оружие будет поставлено на вооружение, но на самом деле исполнители контракта Пентагона просто осваивали бюджет.
Леонков отметил, что пока опытные образцы аналога «Орешника» не в состоянии обеспечить устойчивые пуски, которые гарантированно смогут подтвердить техническим характеристикам. По словам эксперта, сейчас на один удачный пуск приходится один провальный. Собеседник издания заключил, что такие характеристики не позволят поставить на вооружение Dark Eagle.
Испытания гиперзвуковой системы Dark Eagle в США должны были состояться в декабре 2025 года. Снаряды для запуска выпускала компания Lockheed Martin. В марте агентство Bloomberg писало, что ракетная система «сырая» и не может использоваться в боевых действиях.