Кубрин уходит с поста замгоссекретаря Союзного государства

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Алексей Кубрин покидает пост заместителя Госсекретаря Союзного государства, об этом он сообщил корреспонденту Sputnik.
«Государственную службу я завершаю», — сказал Кубрин.
Он также уточнил, что решение связано с возрастом: ему уже более 70 лет.
Алексей Кубрин занимал пост заместителя Госсекретаря СГ с 2012 года. Курировал, в том числе, научно-техническое направление.
Кубрин родился в 1955 году в Ленинградской области. В 1983-м окончил Военную Академию имени Дзержинского. Затем проходил службу в армии. В 1997-м стал заместителем начальника отдела Министерства внешних экономических связей России.
После этого Кубрин работал на различных постах в государственных ведомствах РФ. В 2007—2008 годах был заместителем полпреда российского президента в Южном федеральном округе.
С 2012 года Кубрин занимал пост заместителя Государственного секретаря Союзного государства.