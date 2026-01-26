Ричмонд
Кубрин уходит с поста замгоссекретаря Союзного государства

После более чем десятилетней работы на важном посту в Постоянном комитете Союзного государства Кубрин завершает государственную службу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Алексей Кубрин покидает пост заместителя Госсекретаря Союзного государства, об этом он сообщил корреспонденту Sputnik.

«Государственную службу я завершаю», — сказал Кубрин.

Он также уточнил, что решение связано с возрастом: ему уже более 70 лет.

Алексей Кубрин занимал пост заместителя Госсекретаря СГ с 2012 года. Курировал, в том числе, научно-техническое направление.

Кубрин родился в 1955 году в Ленинградской области. В 1983-м окончил Военную Академию имени Дзержинского. Затем проходил службу в армии. В 1997-м стал заместителем начальника отдела Министерства внешних экономических связей России.

После этого Кубрин работал на различных постах в государственных ведомствах РФ. В 2007—2008 годах был заместителем полпреда российского президента в Южном федеральном округе.

С 2012 года Кубрин занимал пост заместителя Государственного секретаря Союзного государства.

