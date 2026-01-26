Defense Post: НАТО хочет создать на границе с Россией «автоматизированную зону»

По словам генерала, автоматизированная зона не будет зависеть от наземных сил. Она будет служить защитным буфером и призвана сдерживать силы противника от продвижения в «горячую зону», где могут начаться традиционные боевые действия, говорится в статье.
При этом он подчеркнул, что любое решение о применении смертоносного оружия «всегда будет приниматься под ответственность человека».
Датчики, расположенные «на земле, в космосе, киберпространстве и воздухе», будут охватывать территорию в несколько тысяч километров и обнаруживать передвижения противника или развертывание войск и оружия. Кроме того, они будут информировать «все страны НАТО в режиме реального времени», добавил генерал.
Ловин убежден, что система, управляемая искусственным интеллектом, усилит существующие силы и вооружение НАТО. Согласно DB, в Польше и Румынии уже проводятся испытания предполагаемых возможностей и планируется, что система заработает к концу 2027 года.