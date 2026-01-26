Defense Post: НАТО хочет создать на границе с Россией «автоматизированную зону»

Датчики, расположенные «на земле, в космосе, киберпространстве и воздухе», будут охватывать территорию в несколько тысяч километров и обнаруживать передвижения противника или развертывание войск и оружия. Кроме того, они будут информировать «все страны НАТО в режиме реального времени», добавил генерал.