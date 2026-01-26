Ричмонд
Defense Post: НАТО хочет создать на границе с Россией «автоматизированную зону»

НАТО стремится усилить оборону вдоль восточной границы с Россией «автоматизированной зоной» с использованием искусственного интеллекта. Об этом в субботу рассказал немецкий бригадный генерал Томас Ловин, заместитель начальника штаба НАТО по оперативным вопросам, сообщает интернет-портал Defense Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам генерала, автоматизированная зона не будет зависеть от наземных сил. Она будет служить защитным буфером и призвана сдерживать силы противника от продвижения в «горячую зону», где могут начаться традиционные боевые действия, говорится в статье.

Как рассказал Ловин, автоматизированная зона будет оснащена датчиками для обнаружения сил противника и активации средств обороны, таких как БПЛА, полуавтономные боевые машины, наземные роботы, а также автоматические системы противовоздушной обороны и противоракетные системы.

При этом он подчеркнул, что любое решение о применении смертоносного оружия «всегда будет приниматься под ответственность человека».

Датчики, расположенные «на земле, в космосе, киберпространстве и воздухе», будут охватывать территорию в несколько тысяч километров и обнаруживать передвижения противника или развертывание войск и оружия. Кроме того, они будут информировать «все страны НАТО в режиме реального времени», добавил генерал.

Ловин убежден, что система, управляемая искусственным интеллектом, усилит существующие силы и вооружение НАТО. Согласно DB, в Польше и Румынии уже проводятся испытания предполагаемых возможностей и планируется, что система заработает к концу 2027 года.

