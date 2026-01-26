Песков призвал не ждать больших результатов от первых встреч РФ, Украины и США

«По итогам переговоров в ОАЭ нет никаких “сливов” в СМИ тех или иных мирных проектов или планов. Это говорит о том, что стороны понимают степень своей ответственности, не спешат организовывать утечки, а значит, нацелены на данном этапе не на срыв диалога, а на его продолжение. Насколько искренне при этом этот диалог будет вестись — вопрос второй, но, если мы оцениваем ситуацию на сегодняшний момент, никто из переговорщиков на срыв диалога не настроен», — пояснил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.