Эксперт: что означает «доктрина Монро» по версии Трампа

В этой связи возникает мысль, что вся активность вокруг Гренландии связана не только и не столько с доступом к природным ресурсам и реализацией «Золотого купола», сколько с желанием на практике четко донести всем и каждому решимость отстаивать доктрину Монро в прочтении Трампа.