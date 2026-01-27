Ричмонд
Эксперт: что означает «доктрина Монро» по версии Трампа

Как новая оборонная стратегия администрации президента Дональда Трампа делает Западное полушарие главным приоритетом оборонной политики США.

Источник: Reuters

Доктрина Монро и «дополнение Трампа» к ней занимают в новой Национальной стратегии обороны США одно из первых мест, пишет в материале для журнала «Россия в глобальной политике» Кандидат политических наук, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ «ВШЭ» Прохор Тебин.

Доктрина Монро — провозглашенная в 1823 году программа внешней политики США, принципы которой основаны на представлении о Западном полушарии как сфере исключительных интересов США и недопустимости внешнего вмешательства. Позднее, в XIX веке фраза «доктрина Монро» стала означать политику геополитического доминирования США в Западном полушарии.

«Борьба с миграцией и наркотрафиком прямо отнесена к вопросам оборонной политики и национальной безопасности. Пентагон будет работать по этим направлениям в координации с Министерством внутренней безопасности», — отмечает Тебин.

Издание также RTVI указывает на то, что к «защите территории США» в документе относятся следующие приоритеты: безопасность границ, борьба с наркотрафиком и терроризмом, создание системы ПРО «Золотой купол», модернизация ядерных сил и противодействие кибератакам.

В стратегии подчеркивается стратегическое значение Панамского канала, Мексиканского залива и Гренландии, а также право США на односторонние действия без оглядки на союзников. Особое место в документе занимает доктрина Монро в интерпретации администрации Дональда Трампа.

В этой связи возникает мысль, что вся активность вокруг Гренландии связана не только и не столько с доступом к природным ресурсам и реализацией «Золотого купола», сколько с желанием на практике четко донести всем и каждому решимость отстаивать доктрину Монро в прочтении Трампа.

Прохор Тебин
кандидат политических наук, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ «ВШЭ»

Эксперт подчеркивает, что таким образом США отказываются от либерального глобализма в пользу прагматичного реализма, стремясь быть региональным гегемоном в Западном полушарии, перекладывая большую часть ответственности за безопасность в других регионах на союзников.

Пентагон 23 января опубликовал новую Национальную стратегию обороны США на 2026 год, опирающуюся на Стратегию национальной безопасности — 2025. Документ определяет ключевые приоритеты американской оборонной политики администрации Дональда Трампа и должен стать основой для дальнейших решений в сфере военного планирования и бюджета.

