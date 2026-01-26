Эксперт по вопросам безопасности Валерий Осталеп выступил с резкой критикой нынешнего состояния Молдове, заявив, что на территории страны фактически не работают законы, за исключением репрессивных, а власть утратила способность реагировать на реальные проблемы общества, пишет primulinmd.
«Территория, на которой толком не работает ни один закон, кроме репрессивных. Территория, на которой от участкового до премьер-министра полностью плевать на любую трагедию, если это не создаёт им личных проблем», — отметил Осталеп.
«Именно на этой территории одним из главных направлений прокси-картинки приоритетов стали армия, ракеты, дроны, резилиенца, истерика и гибрид», — заявил он, назвав страну «вторым полигоном в регионе по социальной инженерии».
Осталеп также подверг жёсткой критике представителей власти, утверждая, что реальные решения принимаются за пределами публичных институтов.
«Обратите внимание: все фигуры картонные — депутаты PAS, “министры”, госсекретари. Всё ненастоящее. Тогда кто сценаристы и режиссёры? Где они находятся?» — задался вопросом эксперт.
