От новостроек до очистных: Андрей Кравченко откровенно рассказал о том, как и чем живет сегодня Новороссийск

Нет, не потому что в любой другой день не могут получить ответы на свои вопросы. В этом отношении Андрей Васильевич всегда открыт и готов ответить. Это, пожалуй, один из тех руководителей, кто не скрывает проблем, не замалчивает пути их решения или их отсутствие.
Но эти встречи всегда особенные. Да, к ним готовятся обе стороны — и спрашивающая, и отвечающая. Но диалоги эти не похожи на встречи в «высоких» кабинета, нет здесь высокопарных фраз, типа, «вместе мы, товарищи, идем в светлое будущее», нет постановок, нет жеманностей и низких реверансов. Здесь спрашивают не по протоколу, а от души. И так же отвечают.
Как это было?
40 журналистов и столько же вопросов, два с половиной часа диалога. Не для отчета, а чтобы поняли друг друга и внятно донесли.
2025 год выдался для Новороссийска насыщенным на события: 80-летие Великой Победы, открытие значимых объектов, реализация масштабных проектов, достижения города-героя, рекорды и победы новороссийцев.
Все это, а еще прямые вражеские атаки и информационные угрозы, чрезвычайные ситуации и аварийные отключения. Новороссийск всегда в центре внимания. И местные журналисты говорят о нем, как о живом организме, и переживают за него так же. Вот и на этот раз говорили о важном для каждого.
Задачи и цели.
За два с лишним часа глава Новороссийска прокомментировал развитие экономики, социальной сферы, транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и благоустройства.
Вопросы экологии города звучали в числе первых, журналисты попросили прокомментировать ситуацию с мусорным полигоном, который неоднократно загорался в минувшем году. Андрей Кравченко рассказал, как взаимодействует администрация города с собственником полигона по недопущению возгораний, а также о совместной работе с краевой администрацией по поиску альтернативных участков для размещения полигона.
Ряд вопросов от СМИ касался темы дорожного строительства. Глава города рассказал о новых дорожных проектах, реализация которых запланирована на 2026 год. Речь идет о дорогах в Цемдолине, Центральном и Южном районах города. Не меньше вопросов поступило по теме ЖКХ, в частности — по улучшению водоснабжения Новороссийска.
— В 2025 году разработан 4-летний план график мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту водопроводных сетей и сооружений МУП «Водоканал». Реализация плана позволит снизить потери воды примерно на 12%, — отметил глава города.
Остается актуальной тема застройки Новороссийска. У пришедших на пресс-конференцию было несколько вопросов по реализации договоров КРТ. Андрей Кравченко рассказал, сколько договоров заключено с застройщиками на этот день и какие объекты социальной и коммунальной инфраструктуры появятся в городе благодаря их реализации.
Активное строительство школ, которое отмечается в Новороссийске в последние годы, стимулирует город искать новые механизмы для решения вопроса с нехваткой учителей. Муниципальные меры поддержки учителей значительно расширены за последние годы, благодаря им только в минувшем году в школы города пришли работать 73 молодых педагога.
— Это, например, 100 тысяч молодому педагогу, педагогам с опытом 500 тысяч, компенсация оплаты кредита или найма жилья. Сейчас мы 18 квартир передаем министерству здравоохранения, которые будут предоставлены квалифицированным специалистам в качестве мотивации. Мы же понимаем, что они лечат наших людей, нас с вами. И как мы можем отойти в сторону?, — сказал Андрей Кравченко.
Отдельно остановились на теме развития туристической привлекательности Новороссийска. Турпоток в город-герой продолжает расти. В 2025 году его посетили более 1,5 млн человек. Для своих гостей город развивает туристическую инфраструктуру — расширяет сеть туристических маршрутов, открывает новые отели и обустраивает пляжи.
— На обустройство пляжных территорий получено почти 80 млн рублей. За счет них в следующем году будут обновлены пляжи «Дюрсо», «Суджукская коса», «Широкая балка» и «Дельфин», — поделился планами на этот год глава города-героя.
— У нас получился открытый и конструктивный диалог. Представители издательств, телеканалов, радиостанций и городских пабликов озвучили острые вопросы по темам строительства, водоснабжения, кадровых решений и социальной поддержки новороссийцев. Живой интерес к судьбе города-героя — еще одно подтверждение того, что у нас общие задачи и цели, для достижения которых необходимо конструктивное взаимодействие, — сказал в завершении Андрей Кравченко.
После встречи глава Новороссийска вручил награды победителям городского конкурса журналистского мастерства и еще раз поздравил с прошедшим профессиональным праздником — Днем российской печати.