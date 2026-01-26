Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала

Претензии к генералу связаны не только с коррупцией, но и с нелояльностью, говорится в статье. Газета Liberation Army Daily писала, что он «подорвал руководство партии над армией». Эксперты расценили это как признак «предательства» Си Цзиньпина. При этом, по данным The Wall Street Journal, в числе неофициальных обвинений фигурирует возможная утечка ядерных секретов в США, однако подтверждений этому нет.