Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ

В СамГМУ обучается 2304 студента, поступивших в рамках квоты целевого приема. Татьяна Шафикова, студентка 6 курса, обучается в СамГМУ по целевому направлению от Ставропольской ЦРБ. Она отметила важность того, что студенты проходят практику именно в тех учреждениях, где они будут потом работать. Татьяна Шафикова предложила, чтобы завершающий этап обучения студентов СамГМУ также проводился там, где они будут в дальнейшем трудиться. В частности, на базе медицинских учреждений Тольятти. Вячеслав Федорищев инициативу поддержал. Будет проработан вопрос, чтобы Тольятти стал пилотным муниципалитетом, где организуют полноценный образовательный процесс студентов СамГМУ.