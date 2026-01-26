Reuters сообщил об угрозе отношениям США с союзниками из-за Гренландии

Опасения усилились после интервью заместителя главы администрации Стивена Миллера телеканалу CNN в начале января, отмечает Reuters. На вопрос о том, исключит ли Белый дом после военной операции в Венесуэле возможность силового захвата Гренландии, он уклонился от прямого ответа. Трамп и чиновники его администрации публично не исключали возможность применения США силы в отношении Гренландии. Это вызвало замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников. На Капитолийском холме демократы и республиканцы обеспокоены тем, что Белый дом в очередной раз продвигает крупную военную операцию, не проконсультировавшись с конгрессом.