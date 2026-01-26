Беглов: Фиолетовую ветку метро продлят за «Комендантский проспект» в 2026 году

В Смольном одобрили проект планировки и межевания территории для строительства нового участка Фрунзенско-Приморской линии метро. На этом участке планируется возведение станций «Шуваловский проспект», «Магистраль 31» и «Коломяжская», а также электродепо с таким же названием. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении.
— Мы планируем открыть десять новых станций метро за пять лет. На данный момент за два года введено в эксплуатацию три станции. У нас есть все ресурсы для завершения строительства оставшихся семи станций в установленные сроки, — рассказал Александр Беглов.
Сейчас в подземке работают пять проходческих щитов, а в ближайшие месяцы 2026 года планируется запуск шестого щита.
— Продление «фиолетовой» линии за станцию «Комендантский проспект» — это работа на опережение, — добавил губернатор.
Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что 10 станций метро построят в Петербурге к 2030 году.