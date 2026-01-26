Беларусь и Россия сохранили свои позиции в мировом рейтинге военной мощи

Для ранжирования 145 входящих в перечень стран было использовано более 60 факторов. В результате, за год первая тройка осталась прежней: первое место рейтинга у США, второе у России, третье — за Китаем. Сохранили свои позиции Индия и Южная Корея — четвертая и пятая позиция Military Strength Ranking 2026 соответственно.