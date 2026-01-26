Беларусь и Россия сохранили свои позиции в мировом рейтинге военной мощи Military Strength Ranking на начало 2026 года.
Для ранжирования 145 входящих в перечень стран было использовано более 60 факторов. В результате, за год первая тройка осталась прежней: первое место рейтинга у США, второе у России, третье — за Китаем. Сохранили свои позиции Индия и Южная Корея — четвертая и пятая позиция Military Strength Ranking 2026 соответственно.
За год не претерпело изменений и место в рейтинге Беларуси — это 70-я строка. На позицию выше — армия Словакии, на пункт ниже — вооруженные силы Катара.
Соседние с республикой страны также оказались в списке: Украина заняла 20 место, Польша — 21-е, у Литвы — 88 строчка. Все эти государства сохранили свои позиции в сравнении с рейтингом-2025. А вот военная мощь Латвии ослабела — у нее 101 место.
